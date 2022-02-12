В Тверской области проходит масштабный "Контроль трезвости"

В Тверской области водителей проверяют на трезвость Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области Госавтоинспекция проводит масштабное профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". Рейд проходит на дорогах Верхневолжья с 11 до 13 февраля.

Госавтоинспекторы проверяют водителей на состояние алкогольного или наркотического опьянения.

Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей сообщать информацию о водителях,которые ведут себя на дороге неадекватно и могут находиться в состоянии опьянения. Информацию необходимо сообщать по телефонам дежурной части: "02" или "102" .