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Общество12 февраля 2022 6:28

В Твери из-за "Лыжни России" изменился маршрут автобуса №42

Соревнования пройдут 12 февраля
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Автобус №42 изменил маршрут 12 февраля

Автобус №42 изменил маршрут 12 февраля

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

12 февраля некоторые рейсы автобуса, курсирующего по маршруту №42, будут отправляться с улицы Псковской от остановки "Глобус". Об этом сообщает "Транспорт Верхневолжья".

Изменения связаны с проведением регионального этапа всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России-2022".

Соревнования пройдут в микрорайоне Южный за спортивным магазином "Декатлон". Открытие состязаний состоится в 10:45. В 11:10 будет дан старт первому забегу. Первыми на дистанцию в 2,5 км выйдут юноши 2004-2007 годов рождения.

Традиционно состоятся забеги на 1 км, 2,5 км и 5 км для разных возрастных категорий, семейные старты, забег "Без галстуков". Для участников и гостей подготовлена культурно-развлекательная и анимационная программы.