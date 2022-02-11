Железнодорожный вокзал в Твери модернизируют и преобразуют

В правительстве региона обсудили развитие современного вокзального комплекса в Твери. Фото: ПТО

11 февраля в Твери губернатор Игорь Руденя провел традиционное еженедельное совещание по развитию транспортной системы региона. Самым интересным вопросом повестки стал железнодорожный вокзал. Речь шла о создании современного надземного пешеходного перехода в районе железнодорожного вокзала в Твери.

Проект реализуется совместно с компанией «РЖД».

- Надземный пешеходный переход станет частью вокзального комплекса, который предусматривает сохранение действующего здания железнодорожного вокзала, его архитектуры и интерьеров, -пояснили в пресс-службе областного правительства.

В здании запланирован ремонт, уникальные мозаичные панно вокзала обещают сохранить.

Так же одной из тем повестки стало внедрение новой модели пассажирских перевозок в Конаковском районе. Это будет шестая агломерация наряду с Тверью и Калининским районом, Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациями, где жителей будут перевозить автобусы общественного транспорта под брендом «Транспорт Верхневолжья».

- С 3 марта «Транспорт Верхневолжья» начнет действовать в Конаковской агломерации. Сегодня рассмотрели вопросы организации маршрутов, создания остановочных павильонов. Видим высокие ожидания жителей по стабильной работе общественного транспорта, что особенно актуально в часы пик. Мы сохраняем все льготы для ветеранов и других категорий граждан. В Конаково также планируем внедрять новые модели автобусов. Кроме того, обсудили, как будет работать общественный транспорт между крупными агломерациями области, – сообщил журналистам Игорь Руденя.