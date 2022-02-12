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Спорт12 февраля 2022 3:48

Лыжница из Твери Наталья Непряева побежит эстафету на Олимпиаде-2022 в Пекине

Старт гонки в 10:30 утра 12 февраля
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Наталья Непряева побежит эстафету на Олимпиаде-2022 Фото: VK/Олимпийский комитет России

Наталья Непряева побежит эстафету на Олимпиаде-2022 Фото: VK/Олимпийский комитет России

12 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут соревнования по очередной дисциплине лыжных гонок - эстафете 4х5 км среди женщин. На старт в четверке спортсменок выйдет уроженка Твери, лидер лыжной сборной нашей олимпийской команды Наталья Непряева.

Также в эстафете участвуют россиянки Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак.

Начало гонки в 10:30 по московскому времени. В старт-листе команда россиянок значится под номером 2. Следите за трансляциями.