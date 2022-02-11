Правительство Тверской области утвердило границы особо охраняемых природных территорий в четырех районах

Утверждены границы 12 ООТП в регионе. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В Верхневолжье утверждено графическое описание границ 12 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения. Решение принято на заседании президиума областного правительства во главе с губернатором Игорем Руденей.

Эти 12 территорий с общей площадью более 7,8 тыс. га расположены в Сандовском муниципальном округе, Спировском, Рамешковском и Максатихинском районах. За большинством особо охраняемых природных территорий регионального значения закрепляются исторические названия. Одну ООПТ в Сандовском округе назвали «Софьины горы» в честь жившей там в конце XIX века Софьи Кочуровой.

Эта женщина заведовала земской больницей. Ее пациенты привозили саженцы деревьев и сажали на склонах холмов, где в итоге образовалась роща. Место нарекли «Софьиными горами»..

СПРАВКА КП

На особо охраняемых природных территориях запрещаются все виды деятельности, которые могут негативно сказаться на окружающей среде. К ним относятся складирование ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, сброс сточных вод, свалка любых отходов, рубка леса (за исключением лесохозяйственных мероприятий).