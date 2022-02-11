Фронтовик Иван Кладкевич ревакцинировался от коронавируса в Тверской области

Фронтовик Иван Кладкевич ревакцинировался от коронавируса Фото: ПТО

Участник Ржевской битвы, Почетный гражданин Тверской области Иван Евгеньевич Кладкевич ревакцинировался от коронавируса. Прививку фронтовику сделали двумя дозами препарата "Спутник" в вакцинальном центре по иммунизации населения против COVID-19 медицинского Центра им. В.П. Аваева.

- Первую прививку я перенес отменно, ничего не болело. И сейчас то же самое - ничего не почувствовал. Это как обычный укол. У меня в окружении вакцинировались многие. Я работаю в городском Совете ветеранов, там, например, все сделали прививку, – отметил Иван Евгеньевич.

Всего в Тверской области, по данным на 11 февраля, прививку сделали 659 840 жителей, из них 245 629 - люди старшего возраста. Охват прививочной кампанией жителей Тверской области старше 60 лет составляет более 74,4%.