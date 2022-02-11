В Московском районе Твери наледь с крыши упала на мальчика

Ребенка доставили в больницу Фото: областной минздрав

ЧП произошло вечером, 11 февраля, на Волоколамском проспекте в Твери. С крыши здания на малолетнего мальчика упала наледь. Ребенка доставили в больницу.

По факту случившегося Московским межрайонным следственным отделом г.Тверь СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

На место происшествия выехали следователи следственного отдела и криминалист.

- Выясняются все обстоятельства происшествия. Следователями Следственного комитета будет дана объективная правовая оценка действиям лиц, ответственных за своевременную очистку снега, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Как сообщает администрация Твери, в момент схода снега на крыше дома №23 по Волоколамскому проспекту проводились плановые работы по очистке кровли от снега и наледи, дом был огорожен сигнальной лентой частично, только в том месте, где походила очистка кровли, что является нарушением техники безопасности. По словам управляющей организации, которая занималась очисткой крыши, во внутренней части двора, где произошёл сход снега, работы не производились.

Дом находится в управлении у ЖСК-86, ранее жалоб со стороны жителей на содержание кровли и придомовой территории в администрацию Московского района не поступало.