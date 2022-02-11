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Общество11 февраля 2022 14:39

В Твери состоится акция «Подари книгу с любовью»

Если у вас есть ненужные книги, их можно подарить библиотеке
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Библиотеки примут книги в дар.

Библиотеки примут книги в дар.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Ежегодно 14 февраля в мире отмечается праздник – Международный день дарения книг. К этому дню центральная библиотека имени Герцена и тверская муниципальная библиотечная сеть организуют акцию «Подари книгу с любовью».

Акция продлится с 14 по 18 февраля. В эти дни вы можете принести книги в Герценку или другую библиотеку муниципальной сети, чтобы литература нашла нового читателя. Библиотеки с удовольствием примут в дар книги от тверских авторов или любую книгу, которая стала вам не нужна.