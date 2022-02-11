В Твери состоится акция «Подари книгу с любовью»

Библиотеки примут книги в дар. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ежегодно 14 февраля в мире отмечается праздник – Международный день дарения книг. К этому дню центральная библиотека имени Герцена и тверская муниципальная библиотечная сеть организуют акцию «Подари книгу с любовью».

Акция продлится с 14 по 18 февраля. В эти дни вы можете принести книги в Герценку или другую библиотеку муниципальной сети, чтобы литература нашла нового читателя. Библиотеки с удовольствием примут в дар книги от тверских авторов или любую книгу, которая стала вам не нужна.