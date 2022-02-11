В Ржеве Тверской области из-за неубранного с крыши снега обрушилась часть фасада здания

Обрушение произошло утром 11 февраля. Фото: vk.com/rzhevgrad/Денис Соколков

В Ржеве Тверской области под тяжестью снега обрушилась часть фасада двухэтажного дома на улице Садовой, 17/11. ЧП произошло 11 февраля около семи утра.

Фото обрушения опубликовано в местном паблике "Ржевград". Как сообщают очевидцы, никто не пострадал - во момент обрушения рядом не было людей. Местные жители также сообщают, что неоднократно просили почистить крышу этого дома от снега.

"Я каждый день прохожу мимо этого дома с детьми в школу. Два раза звонила в администрацию. Вчера ещё написала в группу Администрации города. Было сказано, что передано в отдел благоустройства. Звонить начала около двух недель назад", - пишет местная жительница.

Также ржевитяне сообщают, что кирпичи с этого здания сыпались и ранее.