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Общество11 февраля 2022 11:56

В Ржеве Тверской области из-за неубранного с крыши снега обрушилась часть фасада здания

Местные жители сообщают, что просили расчистить крышу неоднократно
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Обрушение произошло утром 11 февраля. Фото: vk.com/rzhevgrad/Денис Соколков

Обрушение произошло утром 11 февраля. Фото: vk.com/rzhevgrad/Денис Соколков

В Ржеве Тверской области под тяжестью снега обрушилась часть фасада двухэтажного дома на улице Садовой, 17/11. ЧП произошло 11 февраля около семи утра.

Фото обрушения опубликовано в местном паблике "Ржевград". Как сообщают очевидцы, никто не пострадал - во момент обрушения рядом не было людей. Местные жители также сообщают, что неоднократно просили почистить крышу этого дома от снега.

"Я каждый день прохожу мимо этого дома с детьми в школу. Два раза звонила в администрацию. Вчера ещё написала в группу Администрации города. Было сказано, что передано в отдел благоустройства. Звонить начала около двух недель назад", - пишет местная жительница.

Также ржевитяне сообщают, что кирпичи с этого здания сыпались и ранее.