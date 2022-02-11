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Происшествия11 февраля 2022 11:08

В Твери на проспекте Победы на мужчину упала глыба льда

Пострадавший выходил из подъезда, когда рабочие чистили крышу
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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По факту ЧП проводится проверка Фото: СУ СК РФ по Тверской области

По факту ЧП проводится проверка Фото: СУ СК РФ по Тверской области

ЧП произошло 4 февраля на проспекте Победы в Твери. Мужчина выходил из подъезда, когда рабочие чистили крышу, в этот момент на него упала ледяная глыба. Пострадаший получил телесные повреждения.

По данному факту Московским межрайонным следственным отделом г.Тверь СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе регионалного СКР.