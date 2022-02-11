Заявку на дистанционную консультацию врача можно оформить на сайте Минздрава Тверской области

Соответствующая плашка есть на главной странице сайта, внизу. Фото: минздрав.тверскаяобласть.рф

На странице сайта областного Минздрава теперь можно сделать заявку на дистанционную консультацию врача по вопросам коронавируса (в том числе - для оформления больничного).

Чтобы найти функцию «Заявка на аудиоконсультацию врача по вопросам Covid-19», промотайте главную страницу сайта вниз.

Напомним, система дистанционного оформления больничных после аудиоконсультации с врачом заработала в Тверской области 7 февраля. Запросить дистанционную консультацию можно также по номеру 122.