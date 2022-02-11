Четырех нелегальных таксистов задержали и доставили в полицию в Твери

За время рейда выявлено 15 таксистов-нарушителей Фото: УГИБДД России по Тверской области

10 февраля сотрудники Госавтоинспекции провели в Твери рейд по выявлению нелегальных таксистов-перевозчиков.

- В ходе мероприятия были выявлены водители такси, осуществляющие деятельность нелегально, а также водители, которые перевозили пассажиров при наличии различных неисправностей транспортного средства, с которыми запрещена эксплуатация, - сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области.

За время рейда было проверено более 50 водителей такси, 15 из них привлечены к административной ответственности.

Нарушители перевозили пассажиров на тонированных и неисправных автомобилях, без ремней безопасности, не оплачивали вовремя штрафы, не имли лицензий или других документов.

Четверых водителей за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения доставили в полицию, а машины поместили на спецстоянку.