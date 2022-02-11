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Общество11 февраля 2022 10:46

В небе над Тверской областью бомбардировщики уничтожили условного противника

Прошли летные тактические учения
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Лётные тактические учения прошли в Тверской области Фото: mil.ru

Лётные тактические учения прошли в Тверской области Фото: mil.ru

Экипажи оперативно-тактической авиации Западного военного округа (ЗВО) провели лётное тактическое учение в Тверской области.

- В ходе выполнения учебно-боевых задач экипажи выполнили вывод самолетов из-под удара высокоточного оружия, осуществили перелет на запасной аэродром в Тверской области, с дозаправкой в воздухе топливом, - сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В зоне противовоздушной обороны условного противника экипажи использовали систему радиоэлектронной борьбы «Хибины-2», метали бомбы с высот до 500 метров, стреляли неуправляемыми авиационными ракетами и провели учебные воздушные бои с экипажами истребителей Су-35С.

В учениях приняли участие более 500 военнослужащих ЗВО, около 80 единиц вооружения, военной, специальной и авиационной техники, в том числе зенитные ракетные комплексы С-300.