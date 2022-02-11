Доверчивые жители Тверской области перевели мошенникам 23 миллиона рублей

В Тверской области граждане лишились 23 млн рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В январе 2022 года УМВД России по Тверской области зарегистрировано более 80 фактов мобильного мошенничества. Потерпевшие перевели на счета злоумышленников 23 миллиона 478 тысяч рублей.

- Самый распространённый способ хищения денег – это схема "Вам звонит специалист службы безопасности банка или сотрудник правоохранительных органов". Злоумышленники сообщают о проблеме на счёте, просят снять с него сбережения, взять кредит и перевести все деньги на так называемый "резервный счёт". В итоге, потерпевший лишается крупной суммы денег, - сообщают в УМВД.

Полицейские напоминают, что сотрудники служб безопасности банков и правоохранительных органов никогда не звонят гражданам по поводу проблем со счётом.

Ни при каких условиях не передавайте свои персональные данные, в том числе серийные номера паспортов, пароли и кодовые слова банковских счетов и карт.

Будьте бдительны!