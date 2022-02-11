19-летний парень украл тракторные запчасти из частного дома в Тверской области

На подозреваемого завели уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию о краже имущества заявил житель Спировского района. Мужчина пояснил, что с чердака бани и из сарая на территории дачного участка похищены запчасти от трактора "ЮМЗ-6" стоимостью 15 000 рублей.

Полицейские обследовали территорию, опросили жителей и установили подозреваемого. Им оказался несудимый 19-летний местный житель. Молодой человек сообщил, что похищенное имущество вывез на автомобиле в пункт приёма металла, а деньги потратил.

По статье "Кража" на фигуранта завели уголовное дело.