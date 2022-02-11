Тверь
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия11 февраля 2022 10:01

В Тверской области ФСБ пресечена деятельность подпольных оружейных мастерских

Изъято 274 единицы огнестрельного оружия
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сотрудниками ФСБ пресечена деятельность 26 оружейных мастерских

Сотрудниками ФСБ пресечена деятельность 26 оружейных мастерских

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией задержаны 87 жителей в 20 субъектах страны, участвовавших в деятельности подпольных оружейных мастерских.

В январе-феврале 2022 года в Москве и Московской области, республиках Дагестан, Ингушетия, Крым, Северная Осетия-Алания и Саха (Якутия), Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Архангельской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Свердловской, Смоленской, Челябинской, Ярославской и Тверской областях (при участии сотрудников УФСБ России по Тверской области) по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

- Из незаконного оборота изъято 274 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 4 пулемета («MG-42», «ДП-27», «РПК»), 18 автоматов («АК-103», «АК-105», «АКМ», «АКС-74У»), 6 пистолет- пулеметов («Thompson», «VZ-26», «SA-26», «ППС», «Г1ПШ»), 127 пистолетов и револьверов («Glock-17», «Beretta», «Luger», «Colt-1911», «Desert Eagle», «Browning», «Walther», «АПС», «6-П-9», «Коровина», «ПСМ», «ПМ», «ТТ», «Страж», «Сталкер», «Buldog», «Smith&Wesson», «Наган»), 119 винтовок и карабинов («Mauser», «ВепаШе», «Slb2000», «CZ MALLARD», «ВСС-Винторез», «Вал», «СКС», «Сайга», «Вепрь», «Мосина», «Тигр», «СВТ-ВПО», «ТОЗ-8», «ТОЗ», «CZ», «Mauser»), свыше 17 кг взрывчатых веществ, 11 электродетонаторов, 176 ручных гранат («Ф-1», «РГД-5», «М-32», «М-43»), более 27000 патронов различного калибра, основные части и комплектующие огнестрельного оружия, а также 169 артиллерийских боеприпасов различного калибра, - сообщает ФСБ России.

Прекращена деятельность 26 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.