В Тверской области столетие отмечает ветеран Великой Отечественной войны Анна Елагина

Столетие отмечает ветеран Великой Отечественной войны Анна Александровна Елагина Фото: Ольга ТРОФИМОВА

11 февраля столетие отмечает ветеран Великой Отечественной войны Анна Александровна Елагина. С юбилеем жительницу Кимрского района поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Ваш доблестный труд в годы Великой Отечественной войны внес вклад в Победу над врагом, снискал Вам уважение земляков. Граждане нашей страны глубоко чтут подвиг поколения победителей. Ваш пример вдохновляет нас на свершения во имя Родины, – отметил Игорь Руденя.

С 15 лет Анна Александровна работала в Сельпо Осташковского района бухгалтером-счетоводом. Продолжила работать и во время Великой Отечественной войны. В послевоенные годы сменила несколько мест работы по специальности. Перед выходом на пенсию трудилась на должности социального работника в Горицком сельском округе Кимрского района.

Анна Александровна награждена медалями «Ветеран труда», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».