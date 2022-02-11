Под Тверью будут строить новое муниципальное кладбище

Под Тверью будут строить новое кладбище Фото: ПТО

Новое муниципальное кладбище будут обустраивать на Тургиновском шоссе, у деревни Березино, в Калининском районе. Решение было принято в прошлом году в связи с тем, что на двух действующих кладбищах в Дмитрово-Черкассах и Лебедево почти исчерпан ресурс.

В прошлом году постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям Тверской городской Думы рассмотрел проект о принятии в муниципальную собственность пяти земельных участков. Решение одобрили депутаты.

Земли, вблизи трассы М-10 "Россия", площадью 1 586 950 кв.метров будут использованы для организации муниципального кладбища города Твери, а также дороги Тверь-Тургиново.