В Тверской области пропал 16-летний подросток

Проводится проверка
Фото: Евгения ГУСЕВА
Западнодвинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 16-летнего жителя Торопецкого района.
Утром, 9 февраля, несовершеннолетний ушёл из дома в колледж, но на занятия не явился и вечером не пришел домой. Его местонахождение не известно.
Следователь и сотрудники полиции выясняют обстоятельства. Признаков преступления не обнаружено.
Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить в следственное управлени по телефону: 8-930-179-00-69.