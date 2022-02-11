В Тверской области пропал 16-летний подросток

Проводится проверка Фото: Евгения ГУСЕВА

Западнодвинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 16-летнего жителя Торопецкого района.

Утром, 9 февраля, несовершеннолетний ушёл из дома в колледж, но на занятия не явился и вечером не пришел домой. Его местонахождение не известно.

Следователь и сотрудники полиции выясняют обстоятельства. Признаков преступления не обнаружено.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить в следственное управлени по телефону: 8-930-179-00-69.