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Общество11 февраля 2022 7:28

Нарушителя ПДД в Твери оштрафовали на 12 500 рублей

На нарушителя пожаловались в соцсети
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина несколько раз нарушил ПДД Фото: УГИБДД России по Тверской области

Мужчина несколько раз нарушил ПДД Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Твери госавтоинспекторы задержали водителя на автомобиле "Пежо", который, пердвигаясь по городским дорогам, нарушил сразу несколько пунктов ПДД.

Во Дворе Пролетарки в районе дома №10 А, при движении по встречной полосе, мужчина совершил обгон впереди движущегося транспортного средства в нарушение разметки затем проехал под знак "Движение без остановки запрещено" и в нарушение требования знака "Движение направо" повернул налево.

Видеозапись была опубликована в группе "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети 9 февраля.

Сотрудники отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по г. Твери разыскали нарушителя.

- Водителя привлекли к ответственности по нескольким статьям КоАП РФ. Общая сумма наложенных административных взысканий составила 12 500 рублей, - сообщили в УГИБДД России по Тверской области.