У пенсионерки украли деньги из незапертого дома в Тверской области

Злоумышленницу задержали Фото: Валерий РОМАНОВ

В полицию о краже заявила 85-летняя жительница посёлка Сокольники Кувшиновского района. Женщина отлучилась из дома, оставив на входной двери незапертый навесной замок. В ее отсутствие были украдены 7600 рублей.

Полицейские обследовали место происшествия. В ходе розыска была задержана 66-летняя жительница посёлка Высокое Торжокского района.

Женщина ранее судима, нигде не работает и злоупотребляет алкоголем. В содеянном она созналась и вернула деньги.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Оперативники проверяют женщину на причастность к совершению аналогичных преступлений.