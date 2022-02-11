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Происшествия11 февраля 2022 7:10

У пенсионерки украли деньги из незапертого дома в Тверской области

Злоумышленницу задержала полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Злоумышленницу задержали

Злоумышленницу задержали

Фото: Валерий РОМАНОВ

В полицию о краже заявила 85-летняя жительница посёлка Сокольники Кувшиновского района. Женщина отлучилась из дома, оставив на входной двери незапертый навесной замок. В ее отсутствие были украдены 7600 рублей.

Полицейские обследовали место происшествия. В ходе розыска была задержана 66-летняя жительница посёлка Высокое Торжокского района.

Женщина ранее судима, нигде не работает и злоупотребляет алкоголем. В содеянном она созналась и вернула деньги.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Оперативники проверяют женщину на причастность к совершению аналогичных преступлений.