МУП "ЖЭК" в Твери оштрафовали за снежные валы на обочинах

МУП оштрафовано за плохую уборку дорог Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Прокуратурой Пролетарского района Твери в ходе проверки содержания дорог установлено, что ряд автомобильных дорог общего пользования находится в ненадлежащем состоянии. На проезжей части - рыхлый снег, на обочинах автомобильных дорог образовались снежные валы.

Прокуратурой района вынесены два постановления о привлечении должностного лица предприятия к административной ответственности, виновному назначены штрафы на общую сумму 40 000 рублей.

Постановления суда вступили в законную силу.

Директору МУП внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Устранение нарушений находится на личном контроле прокурора района.