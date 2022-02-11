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Общество11 февраля 2022 6:10

МУП "ЖЭК" в Твери оштрафовали за снежные валы на обочинах

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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МУП оштрафовано за плохую уборку дорог

МУП оштрафовано за плохую уборку дорог

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Прокуратурой Пролетарского района Твери в ходе проверки содержания дорог установлено, что ряд автомобильных дорог общего пользования находится в ненадлежащем состоянии. На проезжей части - рыхлый снег, на обочинах автомобильных дорог образовались снежные валы.

Прокуратурой района вынесены два постановления о привлечении должностного лица предприятия к административной ответственности, виновному назначены штрафы на общую сумму 40 000 рублей.

Постановления суда вступили в законную силу.

Директору МУП внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Устранение нарушений находится на личном контроле прокурора района.