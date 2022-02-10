"Пока закрыты глаза и уши": биологи Пажетновы из Тверской области рассказали о новых подопечных

Вес малышей в норме, но едят они пока плохо Фото: vk.com/obrcrussia

В Центр спасения медвежат-сирот в Торопецком районе Тверской области накануне доставили новых подопечных - трехнедельных медвежат и вологодских лесов.

- Возраст малышей - около трех недель, и у них пока еще закрыты глаза и уши. У одного медвежонка повреждена нежная кожица на носу: мы принимаем необходимые меры и надеемся, что в ближайшее время ранка заживет, - рассказали биологи Пажетновы, которые занимаются реабилитацией медвежат.

Вес малышей - 1,410 кг и 1,440 кг. Показатели соответствуют возрасту, но аппетит у медвежат плохой.

- Медвежата некоторое время пробыли в берлоге без медведицы, мы не можем исключить вероятность развития пневмонии, что в их возрасте крайне опасно. Также высока вероятность возникновения проблем с ЖКТ – смена молока медведицы на молочную смесь не проходит бесследно, - обеспокоены биологи.

Медвежьи малыши были переданы в Центр Департаментом по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области. 5 февраля охотники увидели свежие следы медведя. Пройдя по следу, увидели берлогу, а в ней - медвежат.

По словам охотников, взрослого зверя могла напугать упавшая большая осина. Через некоторое время госинспектор Департамента заметил и медведицу, которая залегла досыпать положенное ей время в другом месте.

А детеныши пока находятся под постоянным наблюдением специалистов: в таком возрасте без медведицы они требуют много заботы и внимания.