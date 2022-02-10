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Происшествия10 февраля 2022 15:37

Приезжая женщина пыталась убить топором жителя Тверской области

На нее завели уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Расследование уголовного дела продолжается Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Расследование уголовного дела продолжается Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении уроженки иностранного государства. Женщина подозревается в покушении на убийство.

По версии следствия, 5 февраля 2022 года, в доме деревни Турыгино Конаковского района, молодая женщина поссорилась со знакомым и несколько раз ударила его по голове топором. Убить потерпевшего она не смогла - топор отобрал свидетель.

При содействии оперативных сотрудников полиции подозреваемую задержали по "горячим следам". В суд направлено ходатайство об избрании в отношении фигурантки меры пресечения. В ближайшее время задержанной будет предъявлено обвинение.

Расследование уголовного дела продолжается.