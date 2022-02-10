Ледяная глыба упала на подростка в центре Твери

В Твери на ребенка упал лед с крыши Фото: Алексей ФОКИН

Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту ЧП с подростком.

По информации ведомства, на несовершеннолетнюю девочку, 2004 года рождения, упал лед с крыши здания на улице Трехсвятской в центре Твери. У ребенка - ушибы мягких тканей головы.

- Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, будет проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы случившегося, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ситуацию прокомментировали в администрации Твери:

- 7 февраля в ходе мониторинга было обнаружено, что на кровле данного здания имеется наледь и сосульки, о чем арендатору здания была передана телефонограмма для принятия мер по очистке кровли. В данный момент территория вокруг дома 18А по улице Трехсвятская огорожена сигнальной лентой сотрудниками администрации Центрального района. Со слов арендаторов, очистка крыши производилась накануне, работы будут продолжены.