Более пяти миллионов рублей отдали мошенникам жители Тверской области

Мошенники продолжают обманывать доверчивых граждан Фото: Анастасия Осипова

Сразу шесть человек обратились в полицию в Тверской области с заявлениями о кражах денег с банковских счетов.

1 500 000 рублей лишился житель Ржева, которого обманул лжебанкир. По аналогичной схеме пострадала и 65-летняя жительница Рамешковского района. Женщина отдала аферистам 1 100 000 рублей, переведя деньги на 14 абонентских номеров.

62-летняя тверичанка оформила два кредита на 250 000 рублей, обналичила деньги и отправила на чужой счет. У 27-летней девушки мошенники похитили 480 000 рублей, а у 33-летнего мужчины - 455 000 рублей.

46-летнюю жительницу Максатихи аферисты убедили снять деньги и отправить им на счет. Женщина лишилась сбережений на сумму 1 300 000 рублей.

По всем перечисленным случаям возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество".