В Тверской области выбрали лучших молодых дизайнеров

Конкурс - одно из направлений профподготовки специалистов. Фото: ПТО

В Твери подвели итоги конкурса молодых дизайнеров «Упакуй красиво». Конкурс был организован тверским филиалом Российского государственного университета имени Косыгина совместно с «Каменской бумажно-картонной фабрикой» из города Кувшиново.

В конкурсе приняли участие будущие и молодые специалисты в возрасте от 15 до 30 лет из Твери и Тверской области. Первое место в номинации «Дебют» заняла студентка Тверского промышленно-экономического колледжа Александра Куликова. В номинации «Профи» победил учащийся Вышневолоцкого колледжа Максим Хренков. Ученица тверской школы №11 Алиса Волкова заняла первое место в номинации «Лучший школьный проект». Среди обладателей второго и третьего мест в номинациях – студенты Тверского колледжа транспорта и сервиса, Тверского колледжа сервиса и туризма.

Отметим, конкурс был не просто творческим соревнованием. Это одно из направлений профподготовки. «Цель конкурса – создание условий для профессионального, творческого и личностного развития студентов, реализующих себя в сфере конструирования, дизайна, маркетинга и экологической безопасности тары и упаковки», - сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.