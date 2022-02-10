Укладка новой нитки водовода завершается в районе Затверечья в Твери

Ведутся работы по соединению участков Фото: администрация Твери

В Твери закончен основной объём работ по модернизации водовода в рамках федерального проекта "Чистая вода". На всех участках новой нитки водовода уложена магистральная труба.

В настоящее время завершена прокладка последнего участка магистральной трубы на Литейном переулке – от проезда Кутузова до Стрелкового переулка.

– На сегодняшний день основной объем прокладки труб нитки водовода завершен, – пояснили в департаменте ЖКХ и строительства администрации Твери. – В ближайшее время будут проведены гидравлические испытания, дезинфекция и промывка труб, начнутся работы по соединению проложенных участков трубы и подготовке к включению новой нитки в единую систему водоснабжения города. После их завершения и наступления благоприятных погодных условий подрядчик будет восстанавливать благоустройство на всех участках, затронутых работами.

Всего в рамках реализации проекта было уложено свыше 4 800 метров нового трубопровода диаметром 800 мм.