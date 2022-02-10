В Тверском театре драмы состоится премьера спектакля «Укрощение строптивой»

На сцене зрители увидят ведущих актёров драмтеатра. Фото: Александр ЖМУЛИН

«Укрощение строптивой» – одну из самых известных театральных комедий Уильяма Шекспира, поставили в тверском драмтеатре. Премьерные показы состоятся 11, 12 и 13 марта. Увидеть постановку можно будет также 27 марта – в Международный день театра.

На сцене зрители увидят ведущих актёров театра: заслуженных артистов России Залима Мирзоева и Андрея Журавлёва, а также Тараса Кузьмина, Вячеслава Хархоту, Сергея Бескакотова, Геннадия Бабинова, Алексея Великотного, Викторию Козлову, Екатерину Юркову и других.

Спектакль поставлен главным режиссёром «Театра на Покровке» и Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького Геннадием Шапошниковым и заслуженным художником РФ Виктором Герасименко.