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Звезды10 февраля 2022 14:20

В Тверском театре драмы состоится премьера спектакля «Укрощение строптивой»

Зрители смогут увидеть знаменитую комедию уже в марте
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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На сцене зрители увидят ведущих актёров драмтеатра.

На сцене зрители увидят ведущих актёров драмтеатра.

Фото: Александр ЖМУЛИН

«Укрощение строптивой» – одну из самых известных театральных комедий Уильяма Шекспира, поставили в тверском драмтеатре. Премьерные показы состоятся 11, 12 и 13 марта. Увидеть постановку можно будет также 27 марта – в Международный день театра.

На сцене зрители увидят ведущих актёров театра: заслуженных артистов России Залима Мирзоева и Андрея Журавлёва, а также Тараса Кузьмина, Вячеслава Хархоту, Сергея Бескакотова, Геннадия Бабинова, Алексея Великотного, Викторию Козлову, Екатерину Юркову и других.

Спектакль поставлен главным режиссёром «Театра на Покровке» и Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького Геннадием Шапошниковым и заслуженным художником РФ Виктором Герасименко.