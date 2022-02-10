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Происшествия10 февраля 2022 13:19

Спасатели потушили горящий тепловоз в Тверской области

ЧП произошло в Удомельском ГО
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В результате ЧП никто не пострадал Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В результате ЧП никто не пострадал Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о возгорании тепловоза на ж/д Еремково, Удомельского ГО, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 10 февраля.

К месту происшествия убыли: отделения пожарно - спасательных частей №14, №35, оперативная группа Удомельского ПСГ, БСМП, сотрудники полиции.

Установлено, что возгорание произошло в моторном отсеке. В 14:20 пожар был локализован, в 14:51 - полностью потушен.

- В результате происшествия погибших и пострадавших нет, - собщили в МЧС.