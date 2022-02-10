В Твери из-за оттепели начали таять открытые ледовые площадки

В Твери начали таять ледовые площадки Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В Твери из-за оттепели начали таять ледовые площадки на открытом воздухе.

- Наш лёд "заплакал и стал мягкий". В связи с погодными условиями мы закрылись, - сообщила в соцсети администрация катка на площади Славы.

На ближайшие два дня, 10 и 11 февраля, закрылся каток "Губернский" на Тверском ипподроме. Подпортился лед на катке в Парке Победы и других открытых площадках.

Любителям провести время на свежем воздухе возможно удастся покататься на коньках в выходные. В субботу и воскресенье синоптики обещают до -7 ночью, -1 днем.

Не исключено, что лед на катках успеют привести в порядок. Об открытии ледовых площадок будет сообщено дополнительно.