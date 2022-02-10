В Тверской области более ста подростков вакцинировались от коронавируса

В Тверской области началась вакцинация подростков Фото: ПТО

В Тверской области началась вакцинация от коронавируса подростков от 12 до 18 лет. Прививку двухкомпонентной вакциной Спутник М, первым компонентом, сделали более 100 детей.

Вакцинация проводится добровольно при наличии письменного согласия, в присутствии родителя (или иного законного представителя).

В Твери вакцинация несовершеннолетних проводится в консультативно-диагностическом центре Детской областной клинической больницы, по будням с 12:00 до 18:00, в субботу – с 9:00 до 14:00. Строго по записи. Записаться можно по единому номеру 122.

С 14 лет, при наличии паспорта, ребенку выдают сертификат. С 12 до 13 лет включительно несовершеннолетнему выдается справка на руки.

Всего в Тверской области, по данным на 10 февраля, прививку сделали 658 642 человек.