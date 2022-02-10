В торговых точках Тверской области торговали сомнительными семенами

Выявлены партии сомнительных семян цветов и обощей Фото: Евгения ГУСЕВА

Выездные обследования проведены специалистами Управления Россельхознадзора на территории Тверской области. Специалисты контролируют соблюдение обязательных требований в области семеноводства.

В ходе рейда в шести случаях выявлены нарушения – реализация пакетированых семян овощных и цветочных культур, сорта которых не входят в Государственный реестр селекционных достижений сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию.

В отношении виновных лиц возбуждено административное производство.