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Общество10 февраля 2022 11:37

В торговых точках Тверской области торговали сомнительными семенами

Нарушения выявил Россельхознадзор
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Выявлены партии сомнительных семян цветов и обощей

Выявлены партии сомнительных семян цветов и обощей

Фото: Евгения ГУСЕВА

Выездные обследования проведены специалистами Управления Россельхознадзора на территории Тверской области. Специалисты контролируют соблюдение обязательных требований в области семеноводства.

В ходе рейда в шести случаях выявлены нарушения – реализация пакетированых семян овощных и цветочных культур, сорта которых не входят в Государственный реестр селекционных достижений сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию.

В отношении виновных лиц возбуждено административное производство.