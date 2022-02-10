Снежная лавина завалила выход из частного дома жителя Тверской области

Выход из дома завалило снегом Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В поселке Максатиха сотрудники пожарно-спасательной части №39 помогли местному жителю в борьбе со снегом. С крыши дома мужчины упал снег и завалил выход.

Также спасатели работают над обеспечением безопасности пребывания детей в соцучреждениях. От снега силами личного состава Тверского территориального пожарно-спасательного гарнизона были расчищены игровые площадки и крыши зданий дошкольных образовательных учреждений во всех районах Верхневолжья.

- Человеческий долг каждого гражданина - оказать посильную помощь в ликвидации последствий снегопада. Сотрудники Главного управления МЧС России по Тверской области выполнили работу по очистке без ущерба для выполнения своих основных задач, - отметил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Тверской области полковник внутренней службы Александр Жуков.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.