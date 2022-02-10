В Тверской области оштрафовали продавца воды

Питьевую воду продавали без документов Фото: Евгения ГУСЕВА

Прокуратурой Западнодвинского района в ходе проверки выявлены нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при реализации питьевой воды через автоматы.

У предпринимателя отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность питьевой воды гигиеническим нормативам, и программа производственного контроля качества питьевой воды.

В отношении индивидуального предпринимателя вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, виновному назначен штраф.

Постановление вступило в законную силу. Нарушения устранены.