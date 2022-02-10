Тверь
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 февраля 2022 10:42

В Тверской области оштрафовали продавца воды

У предпринимателя отсутствовали необходимые документы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Питьевую воду продавали без документов

Питьевую воду продавали без документов

Фото: Евгения ГУСЕВА

Прокуратурой Западнодвинского района в ходе проверки выявлены нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при реализации питьевой воды через автоматы.

У предпринимателя отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность питьевой воды гигиеническим нормативам, и программа производственного контроля качества питьевой воды.

В отношении индивидуального предпринимателя вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, виновному назначен штраф.

Постановление вступило в законную силу. Нарушения устранены.