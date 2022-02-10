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Спорт10 февраля 2022 9:58

Под Тверью улучшат лыжную базу «Гришкино»

А в областной столице проложат лыжероллерную трассу в парке Текстильщиков
Алексей АНДРЕЕВ
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Визуалка проекта по преобразованию базы "Гришкино".

Визуалка проекта по преобразованию базы "Гришкино".

Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя в областном правительстве провел совещание по планам модернизации лыжной базы «Гришкино» и преобразований в парке Текстильщиков в Твери.

База «Гришкино» расположена в 11 км от Твери и является площадкой подготовки сборной команды области по лыжным гонкам. Там запланировано обустроить лыжероллерную трассу протяженностью от 3,5 до 5 км с системами освещения и искусственного снегообразования, лыжный стадион и транспортную зону с парковкой.

Также предполагается организовать автобусный маршрут «Транспорта Верхневолжья» между Тверью и лыжной базой «Гришкино».

В парке Текстильщиков запланировано устройство лыжероллерной трассы длиной 2 км, строительство помещения для хранения оборудования и инвентаря, а также - пункта проката и раздевалок.

На совещании губернатор также поручил областным министерствам проработать вопрос создания лыжероллерной трассы в Комсомольской роще Твери и в других районах города.