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Здоровье10 февраля 2022 9:25

В Тверской области от коронавируса привито 658 642 человека

За сутки - 1151
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области продолжается вакцинация против коронавируса

В Тверской области продолжается вакцинация против коронавируса

В Тверской области от коронавируса по данным на 10 февраля привито 658 642 человека. За сутки прививку сделали - 1151.

В регионе действует 125 вакцинальных пунктов. 57 из них работают стационарно – в медицинских учреждениях и торговых центрах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале Госуслуг, на сайте электронной регистратуры, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова.