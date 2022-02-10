В Тверской области от коронавируса привито 658 642 человека

В Тверской области продолжается вакцинация против коронавируса

В Тверской области от коронавируса по данным на 10 февраля привито 658 642 человека. За сутки прививку сделали - 1151.

В регионе действует 125 вакцинальных пунктов. 57 из них работают стационарно – в медицинских учреждениях и торговых центрах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале Госуслуг, на сайте электронной регистратуры, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова.