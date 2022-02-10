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Спорт10 февраля 2022 8:10

Лыжница из Твери Наталья Непряева осталась без медали в гонке на 10 км на Олимпиаде-2022

Ей не хватило до бронзы самой малости
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
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Наталья Непряева стала четвертой в гонке на 10 км классикой. Фото: VK/Олимпийский комитет России

Наталья Непряева стала четвертой в гонке на 10 км классикой. Фото: VK/Олимпийский комитет России

Завершилась напряженная лыжная гонка на 10 км классическим стилем на зимней Олимпиаде в Пекине. Уроженка Твери, лидер нашей сборной Наталья Непряева в итоге заняла лишь четвертое место.

Наталье сегодня, 10 февраля, не хватило до бронзовой медали, представьте себе, всего 0,1 секунды. Самой малости ей не хватило, чтобы обойти финку Криста Пярмякоски.

Первое место выиграла чудовищно выносливая норвежка Тереза Йохауг, на втором с отставанием всего в 0,4 секунды Кертта Нисканен из Финляндии.

Наталья Непряева отстала от лидера гонки на 31,6 секунд.

Напомним, что ранее на Олимпиаде-2022 она выиграла серебро в скиатлоне.

Подробнее о том, как Непряева боролась за медаль 10 февраля читайте на "КП"-Спорт".