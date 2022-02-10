За неделю в Тверской области разыскали семерых несовершеннолетних

В Тверской области разыскивали семерых детей Фото: архив "КП"
В период с 1 по 7 февраля 2022 года на территории Тверской области сотрудники полиции разыскали семерых несовершеннолетних. Дети самовольно уходили из дома и госучреждений.
Так, 4 февраля в Заволжский отдел полиции УМВД России по городу Твери обратились две женщины, которые разыскивали несовершеннолетних дочерей. Накануне вечером подростки 2004 и 2008 годов рождения ушли из дома.
Двух подруг нашли в одном из магазинов района, доставили в полицию, а потом передали родителям.