За неделю в Тверской области разыскали семерых несовершеннолетних

В Тверской области разыскивали семерых детей Фото: архив "КП"

В период с 1 по 7 февраля 2022 года на территории Тверской области сотрудники полиции разыскали семерых несовершеннолетних. Дети самовольно уходили из дома и госучреждений.

Так, 4 февраля в Заволжский отдел полиции УМВД России по городу Твери обратились две женщины, которые разыскивали несовершеннолетних дочерей. Накануне вечером подростки 2004 и 2008 годов рождения ушли из дома.

Двух подруг нашли в одном из магазинов района, доставили в полицию, а потом передали родителям.