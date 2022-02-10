Сейф с ружьем украл мужчина из квартиры жительницы Твери

Злоумышленника задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 40-летняя жительница Заволжского района Твери. Потерпевшая рассказала, что из ее квартиры на улице Фрунзе неизсвестный украл сейф с гладкоствольным ружьём. Ущерб составил 22 000 рублей.

Полицейские на месте выяснили, что дверь была незаперта. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда из лифта вышел незнакомец с явно тяжёлым и большим предметом, обёрнутым курткой.

По ориентировке был задержан 47-летний ранее судимый мужчина. Он сознался в содеянном. В настоящее время имущество изъято и будет возвращено законной владелице.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.