Жительница Тверской области убила знакомую и спрятала в погребе

Женщину осудили за убийство Фото: архив "КП

В Тверской области суд вынес приговор жительнице Западной Двины. обвиняемой в убийстве и краже.

Преступление было совершено в марте прошлого года. Подсудимая выпивала вместе со знакомой. Женщины поссорились, злоумышленница взяла нож и несколько раз ударила потерпевшую. Затем, взяв колун возле печи в прихожей, нанесла несколько ударов по голове. Убедившись, что потерпевшая не подает признаков жизни, подсудимая сбросила её в погреб и снова ударила по голове. Женщина скончалась на месте происшествия. Преступница взяла со стола банковскую карту погибшей и обналичила ее в магазине.

Собранные Западнодвинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области доказательства признаны судом достаточными. Принимая во внимание обвинительное заключение прокуратуры, суд назначил женщине наказание в виде 8 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.