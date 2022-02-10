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Спорт10 февраля 2022 4:50

Уроженка Твери Наталья Непряева участвует в лыжной гонке на 10 км классическим стилем на Олимпиаде-2022

До старта осталось немного времени
Алексей АНДРЕЕВ
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Ранее Наталья Непряева на этой Олимпиаде выиграла серебро в скиатлоне. Фото: VK/Олимпийский комитет России

Ранее Наталья Непряева на этой Олимпиаде выиграла серебро в скиатлоне. Фото: VK/Олимпийский комитет России

Сегодня, 10 февраля, на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут соревнования по очередной дисциплине лыжных гонок - на 10 км классическим стилем. Здесь на старт выйдет наша землячка, лидер лыжной сборной нашей олимпийской команды Наталья Непряева.

Также в гонке участвуют россиянки Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Лилия Васильева.

Напомним, что ранее на Олимпиаде-2022 Наталья Непряева выиграла серебро в скиатлоне, но не смогла побороться за медали в спринте свободным стилем.

Начало гонки на 10 км - в 10:00. Следите за трансляциями.