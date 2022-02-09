В Тверской области свыше 400 человек с симптомами ОРВИ получили дистанционную консультацию медиков

Больничный оформят после консультации с врачом по телефону. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

По поручению губернатора Игоря Руденя с понедельника в регионе заработала система телефонных консультаций с медиками и дистанционного оформления больничных пациентам с признаками ОРВИ. Мера принята в связи с сильным ростом количества заболевших коронавирусом в регионе.

ПО информации от областного правительства, за два дня дистанционно проконсультировались с врачами и оформили больничные уже свыше 400 жителей Верхневолжья.

Для получения больничного листа дистанционно необходимо выполнить ряд действий.

1. Оформить заявку на аудиоконсультацию с врачом. Сделать это можно на сайте https://mztver.ru/ или позвонив по номеру 122. Все заявки на аудиоконсультацию отрабатываются в обязательном порядке. При этом пациентам надо быть внимательными при предоставлении номера телефона – уже зафиксированы случаи, когда номера назывались с ошибками. Это делает невозможным проведение аудиоконсультации.

2. Когда позвонит врач, необходимо описать симптомы заболевания. После этого врач откроет больничный лист на семь дней, назначит лечение. Больничный лист оформляется в течение суток с даты обращения. Под рукой необходимо иметь СНИЛС и полис ОМС, чтобы назвать врачу необходимые реквизиты.

При необходимости, исходя из жалоб пациента и его самочувствия, после консультации с врачом он может быть направлен на очный прием специалиста.

На седьмой день врач проводит повторную аудиоконсультацию и принимает решение о закрытии больничного листа, его продлении или направлении пациента на очный осмотр специалистом.

Важно – если самочувствие пациента ухудшается, ему следует незамедлительно обратиться в ЦАП или вызвать врача на дом.

Есть категории граждан, которым при появлении симптомов ОРВИ предписан исключительно очный прием врача. Это беременные женщины, лица старше 65 лет и люди, имеющие хронические заболевания. Также дистанционно не открываются больничные листы по уходу за ребенком, здесь предписан только очный осмотр.

Справочную информацию о работе медицинских организаций, первичную консультацию по вопросам прохождения диагностики и лечения, запись на вакцинацию, вызов врача на дом и ответы на другие вопросы можно также получить по телефону «122».

В регионе до 15 расширено число Центров амбулаторной помощи для взрослых. Еще три ЦАПа принимают детей. За последние сутки за помощью в ЦАПы обратились 3219 человек, из них 671 - дети.

ЦАПы в Тверской области работают с 8.00 до 20.00. Ежедневно один из центров амбулаторной помощи в Твери работает круглосуточно.

Дежурство организовано по графику с 20.00 до 8.00 следующего дня:

– в понедельник для обращений в ночное время работает ЦАП областного клинического лечебно-реабилитационного центра (г. Тверь, ул. Горького, д. 50),

– во вторник – ЦАП областного клинического кардиологического диспансера (г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, д. 5),

– в среду – ЦАП Калининской центральной районной клинической больницы (Калининской района, пос. Химинститута, д. 59),

– в четверг – ЦАП городской клинической больницы №1 им В.В. Успенского (Тверь, Беляковский переулок, д. 5),

– в пятницу – ЦАП городской клинической больницы № 6 (поликлиника № 7, г. Тверь, б-р Гусева, д. 27),

– в субботу – ЦАП городской клинической больницы № 7 (поликлиника № 3, г. Тверь, ул. Маяковского, д. 35),

– в воскресенье – ЦАП клинической больницы скорой медицинской помощи (поликлиника № 1, г. Тверь, пр-т Ленина, д. 6).

Записаться на прием в ЦАПы можно с помощью круглосуточной «горячей линии» по номеру «122».