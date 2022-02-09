В Тверской области трое мужчин на снегоходах провалились под лёд

Всех пострадавших доставили на берег Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о том, что в районе слияния рек Медведицы и Волги недалеко от деревни Новые Миглощи Кимрского района провалились под лёд люди поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 9 февраля.

Мужчины ехали на снегоходе на помощь своему другу, который ранее провалился под лед на мотовездеходе, и провалились сами.

Самостоятельно выбраться они не могли.

На место происшествия выехали оперативная группа Кимрского пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники ГИМС, бригады скорой медицинской помощи и полиция.

- Спасатели с помощью частного судна на воздушной подушке смогли вытащить и перевезти всех людей на берег, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Будьте внимательны, не выходите и не выезжайте на транспорте на неокрепший лед. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.