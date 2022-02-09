Возбуждено уголовное дело после смерти многодетной матери, скончавшейся у порога больницы в Твери

Анне Комаровой было 38 лет. Фото: VK/Владислава Кочекова

Следственные органы возбудили уголовное дело после смерти 38-летней тверичанки, матери троих детей Анны Комаровой. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Напомним, эта трагедия произошла в декабре 2021 года. О том, как всё случилось, "КП"-Тверь" рассказала старшая дочь Анны. С её слов, матери внезапно стало плохо, и дочь вызвала скорую. Врачи, сделав укол, посоветовали вызвать участкового терапевта. Пока семья ждала доктора, Анне становилось хуже.

Повторно на вызов скорая не приехала. Участковый же, добравшись до адреса, поставил предварительный диагноз и порекомендовал всё-таки вызывать скорую помощь для госпитализации, причём срочно.

Неотложку ждали долго, женщине стало ещё хуже, она уже почти не могла двигаться. Тогда её дочь приняла решение самостоятельно вести маму в больницу. Из Заволжского района он повезла Анну на машине в 6-ю горбольницу.

- Я поехала туда, потому что эта больница была, как мне показалось тогда, ближе всех, - объяснила девушка "КП"-Тверь".

В "шестёрке" женщине в госпитализации отказали. Отвезти её в другую больницу дочь не успела - Анна скончалась.

Сейчас, как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Тверской области, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.