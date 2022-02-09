Известный педагог и популяризатор духовно-нравственного воспитания Татьяна Гвоздарева скончалась в Твери

Татьяна Ароновна Гвоздарева. Фото: tvereparhia.ru

Известный в областной столице педагог Татьяна Гвоздарева скончалась 6 февраля 2022 года. Об утрате сообщили в Тверской епархии.

Татьяна Ароновна филолог по образованию, работала учителем русского языка и литературы. Позже стала старшим преподавателем областного Института усовершенствования учителей. Много сил посвятила духовно-нравственному воспитанию детей - несколько лет она занимала должность главного специалиста Отдела религиозного образования и катехизации Тверской епархии. Татьяна Гвоздарева принимала участие в традиционных образовательных Федоровских чтениях, является автором двух методических пособий по преподаванию основ православной культуры.

"Татьяна Ароновна оказывала информационную и методическую помощь администрации и учителям образовательных организаций. Одним из направлений ее деятельности было проведение практических семинаров на тему "Нормативно-правовое и методическое обеспечение учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики"", - рассказывает епархиальная пресс-служба.

"КП"-Тверь" выражает соболезнования родным Татьяны Гвоздаревой.