Даниил Ейбог из Твери неудачно дебютировал на Олимпиаде-2022

Даниил выбыл на стадии четвертьфиналов. Фото: Инстаграм Даниила Ейбога

В среду, 9 февраля, на Олимпиаде в Пекине на соревнованиях по шорт-треку дебютировал представляющий тверскую область Даниил Ейбог.

Он стал одним из россиян, вышедших бороться за награды на дистанции 1500 метров.

Однако Даниил не смог выйти в полуфинал. В шестом четвертьфинале с очень сильными соперниками, в том числе с олимпийским чемпионом Жэнь Цзывейем из Китая, он финишировал лишь четвертым.

Один из выступавших в данной виде соревнований россиян - Семен Елистратов - смог выиграть бронзу в итоге.