Губернатор проинспектировал строительство детской областной больницы в Твери

Игорь Руденя - на площадке. Фото: ПТО

9 февраля губернатор Игорь Руденя проверил, как обстоит дело на стройплощадке нового комплекса Детской областной клинической больницы.

- При проектировании больницы учтены все современные требования, опыт работы московских детских лечебных учреждений. Важно также, что здесь будет создана хорошая база для подготовки молодых специалистов. Детская областная больница, перинатальный центр, областная клиническая больница будут работать как единое целое – региональный медицинский кластер, - отметил на месте Игорь Руденя.

Будущая ДОКБ будет представлять собой два шестиэтажных (включая один подземный уровень) корпуса, между которыми сделают три галереи.

Визуалка проекта ДОКБ. Фото: ПТО

В соответствии с проектом в новом комплексе будет 420 коек и 17 отделений, в том числе онкогематологическое и офтальмологическое. Регион испытывает в них потребность. Предусмотрены отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных, неонатологии, функциональной и эндоскопической диагностики, восстановительного лечения и другие.

Больница по проекту рассчитана на 13,5 тыс. посещений пациентов в год.

Строительством занимается дочерняя компания госкорпорации «Ростех» - «РТ-Соцстрой».

На объекте завершено устройство монолитной плиты фундамента. Ведутся работы по возведению несущих железобетонных конструкций здания.

Пока сделано мало. Фото: ПТО

Комплекс ДОКБ должен быть построен до 2024 года.

Напомним, решение о строительстве новой детской областной клинической больницы было принято после большого пожара, произошедшего в прежней ДОКБ в феврале 2017 года.