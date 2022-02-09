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Общество9 февраля 2022 14:10

С улиц Твери вывезли более 100 тысяч кубометров снега

Уборка ведется круглосуточно
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Техника работает круглосуточно

Техника работает круглосуточно

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Твери в круглосуточном режиме работает снегоуборочная техника МУП "ЖЭК". Ежедневно на городские улицы выезжает около 40 единиц техники – комбинированные дорожные машины, тракторные щётки, фронтальные погрузчики, самосвалы. Днем чистят и обрабатывают проезжую часть, а ночью вывозят снег.

- Вывоз снега производится в ночное время, чтобы не создавать помех движению автотранспорта, - рассказал заместитель начальника департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Павел Кондратьев. - Каждую ночь работает до 25 машин МУП "ЖЭК" и субподрядных организаций. С начала 2022 года на полигон вывезено более 100 тысяч кубометров снега.

Тротуары, пешеходные переходы и остановки в ручном режиме от снега чистят дворники.