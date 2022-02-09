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Общество9 февраля 2022 13:55

В центре Твери жители "утеплили" дерево вязаными квадратами

Странные украшения заметили на улице Жигарева
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Дерево на улице Жигарева

Дерево на улице Жигарева

Фото: Александр СОРОКИН

В центре Твери, у дома №5 по улице Жигарева, жители украсили дерево вязаными элементами. Фото в редакцию прислали читатели.

Вязаные крючком квадраты, в виде кухонных прихваток или элементов пледа, прибиты к дереву. О назначении данных аксессуаров на стволе остается лишь догадываться.

Скорее всего мастер-изобреталь хотел сделать красиво, но из-за близости проезжей части декор запылился, выцвел и потерял былую привлекательность.

Однако, стоит отметить изобретательность граждан. Все чаще в тверских дворах можно встретить необычные хендмэйд-творения. Одно из последних - гигантская вязаная лягушка в Мамулино.

Лягушка в Мамулино Фото: vk.com/mamulino69/Надя Молоканова

Лягушка в Мамулино Фото: vk.com/mamulino69/Надя Молоканова