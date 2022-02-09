В центре Твери жители "утеплили" дерево вязаными квадратами

Дерево на улице Жигарева
Фото: Александр СОРОКИН
В центре Твери, у дома №5 по улице Жигарева, жители украсили дерево вязаными элементами. Фото в редакцию прислали читатели.
Вязаные крючком квадраты, в виде кухонных прихваток или элементов пледа, прибиты к дереву. О назначении данных аксессуаров на стволе остается лишь догадываться.
Скорее всего мастер-изобреталь хотел сделать красиво, но из-за близости проезжей части декор запылился, выцвел и потерял былую привлекательность.
Однако, стоит отметить изобретательность граждан. Все чаще в тверских дворах можно встретить необычные хендмэйд-творения. Одно из последних - гигантская вязаная лягушка в Мамулино.
Лягушка в Мамулино Фото: vk.com/mamulino69/Надя Молоканова